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Стали известны подробности о состоянии пострадавших при атаке на Белгород

Минздрав РФ: 14 раненых при атаке на Белгород остаются на стационарном лечении

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Антон Вергун/РИА Новости

Медики продолжают оказывать стационарную помощь 14 жителям города Белгорода, которые пострадали в результате атаки на населенный пункт со стороны украинских войск. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

По его словам, к текущему моменту врачи отпустили домой пятерых человек. В данный момент они находятся на амбулаторном лечении, подчеркнул представитель профильного ведомства.

«14 пострадавших при обстреле украинскими националистами торгового центра в Белгороде продолжают получать стационарное лечение, их состояние стабильно», — добавил Кузнецов.

Он уточнил, что среди упомянутых людей четыре человека были доставлены в Москву для дальнейшего лечения. Пострадавших планируют разместить в специализированных федеральных центрах Минздрава РФ, уточнил источник агентства.

15 февраля украинские войска обстреляли территорию Белгородской области, включая административный центр региона. В результате один из снарядов Вооруженных сил Украины попал в здание торгового центра в Белгороде, в котором располагались аптека и продуктовый магазин «Магнит». По последней информации, во время атаки пострадали 19 человек.

Ранее в Государственной думе РФ объяснили, зачем украинские войска обстреливают Белгород.

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