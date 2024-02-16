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В Москве произошла перестрелка с участием бойца ММА Очаева

Боец ММА Очаев открыл огонь по охране дочери президента Федерации бокса ДНР

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Depositphotos

Перестрелка Плющихе в Москве произошла между охранниками дочери почетного президента Федерации бокса ДНР Эмилией Саркисян и бойцом ММА Расулом Очаевым. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что стрельбу начал Очаев. Он находится в больнице. Также сообщается, что Эмилия Саркисян не пострадала.

«По предварительным данным, первым в конфликте открыл стрельбу Расул Очаев, который находился в Lexus, в настоящее время он остается в больнице», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в Махачкале застрелили 21-летнего бойца смешанных единоборств Магомедрасула Мутаева. Убийца подкараулил его у подъезда и несколько раз выстрелил в спину. В убийстве подозревают 18-летнего юношу, над которым Мутаев с друзьями издевался месяц назад. Конфликт молодых людей мог начаться из-за оскорбления отца спортсмена. При этом выяснилось, что летом 2023 года Мутаева уже пытались убить.

На месте сотрудники правоохранительных органов узнали, что в 21-летнего жителя Махачкалы стреляли из оружия неустановленного образца. СК РФ сообщил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело за убийство и незаконный оборот оружия.

Ранее бывшего следователя Агаджаняна приговорили к 11 годам тюрьмы.

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