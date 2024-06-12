В Литве предложили лишать гражданства за поддержку ряда стран

Министерство внутренних дел Литвы предлагает лишать гражданства за поддержку стран, представляющих «угрозу нацбезопасности». Об этом сообщает «Sputnik Литва» в Telegram-канале.

«Гражданами Литовской Республики не могут быть лица, занимающиеся антигосударственной деятельностью и поддерживающие страны-агрессоры», — заявила инициатор поправок в закон, глава МВД Агне Билотайте.

По ее словам, новые поправки предоставят Литве инструменты для защиты интересов национальной безопасности.

В частности, предлагается отбирать паспорт Литвы у лиц, имеющих двойное гражданство, но представляющих «угрозу безопасности» республики, публично поддерживающих другое государство, которое угрожает интересам безопасности балтийского государства.

В связи с этим МВД Литвы предлагает лишать гражданства независимо от того, на каком основании оно было приобретено.

Сейчас утрата литовского паспорта на этом основании предусмотрена, только если лицо приобрело гражданство в порядке исключения, за особые заслуги перед страной.

Ранее сообщалось, что в присягу при вступлении в гражданство РФ хотят добавить новый элемент.