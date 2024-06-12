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Стало известно, когда объявят результаты апелляции России по медалям ОИ-2022

Слушания в CAS об апелляции России продлятся до позднего вечера 12 июня

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РИА «Новости»

Спортивный арбитражный суд (CAS) будет рассматривать апелляцию России на лишение золотых медалей командного турнира Олимпиады по фигурному катанию до конца дня 12 июня. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, суд будет рассматривать сразу три апелляции, направленные представителями России по данному делу.

29 января 2024 года CAS признал российскую фигуристку Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Сборная России по итогам получила бронзу, золото взяли США, серебро досталось Японии.

Ранее Татьяна Тарасова призвала забыть о медалях командного турнира ОИ-2022.

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