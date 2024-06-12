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Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

Власти Индии сообщили об участии страны в конференции по Украине в Швейцарии

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Depositphotos

Первый замглавы индийского МИД Винай Кватра на брифинге в среду заявил, что страна примет участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии. Его слова передает РИА Новости.

По словам Кватры, делегация будет представлена на соответствующем уровне.

«Рассмотрение этого вопроса сейчас идет. Как только мы примем решение по тому, кто будет представлять Индию, мы с вами поделимся», — пояснил дипломат.

Конференция по Украине пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня. На мероприятие приглашены делегации более 160 стран. Более 100 стран подтвердили свое участие. Китай не примет участия в саммите, Россия не была приглашена, президент США Джо Байден не сможет посетить мероприятие.

До этого стало известно, что президент Финляндии Александр Стубб примет участие в предстоящей конференции по Украине в Швейцарии.

В офисе Стубба уточнили, что целью мероприятия станет «выработка общего понимания пути к справедливому и прочному миру на Украине».

Ранее Шольц сравнил с растением саммит по Украине в Швейцарии.

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