Стало известно, о чем говорили Путин и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону развитие стратегического партнерства двух стран и взаимодействие в рамках Союзного государства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили вопросы развития двухсторонних отношений и союзничества с учетом договоренностей, достигнутых по итогам переговоров в Минске 24 мая.

Отмечается, что президенты двух стран обсудили совместную работу и направления сотрудничества за рубежом, за пределами Союзного государства. Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили вопросы обороны и безопасности, а также обменялись мнениями о ситуации в регионе.

До этого Лукашенко поздравил Путина и всех россиян с Днем России. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте белорусского лидера.

5 июня Александр Лукашенко посетил Иркутск, который назвал «сказочным местом» и «раем» в разговоре с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

До этого Лукашенко рассказал о «вечном споре» с Владимиром Путиным из-за погоды.

Ранее стало известно, когда Белоруссия станет членом ШОС.