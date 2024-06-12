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Путин рассказал о роли науки в современной России

Путин: многие задачи, которые стоят сегодня перед РФ, решатся с помощью науки

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Валентина Певцова/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения госпремий в Кремле заявил, что наука и ее новаторские подходы являются основой для решения многих задач, которые стоят сегодня перед Россией.

«Сегодня, на ответственном, рубежном этапе именно наука, ее новаторские подходы являются основной для решения многих масштабных задач, которые стоят перед нашей страной», — сказал президент.

12 июня Путин подписал указы о присуждении государственных премий РФ за 2023 год в области науки и технологий, литературы и искусства и за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности.

В феврале в ходе послания Федеральному собранию Путин призвал более чем в два раза увеличить государственные и частные капиталовложения в научные исследования и разработки. По его словам, доля таких вложений должна достигнуть 2% ВВП к 2030 году, что позволит России войти в число ведущих научных держав мира.

Ранее в Кремле прокомментировали предложение Путину возглавить попечительский совет РАН.

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