Стала известна программа фестиваля «Архстояние»

На международном фестивале ландшафтных объектов «Архстояние-2024» пройдет несколько спектаклей-концертов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Мероприятие пройдет с 26 по 28 июля в арт-парке Никола-Ленивец. На территории фестиваля разместят пять сцен, на которых выступят различные музыканты — от жанра этнорейва до поп-музыки.

На главной сцене от Точки свои песни исполнят инди-поп-группа Zoloto, коллектив «Хадн дадн», создающий музыку в стиле «ляоакын», и проект Надежды Грицкевич (Наадя). Также посетители смогут послушать музыку композитора Николы Мельникова, диджея Biicla, коллективов Asenssia и Passmurny, Oligarkh и исполнительницы Евы Гурари (Mirèle).

С наступлением темноты начнет работать огненная сцена. На ней режиссер Юрий Квятковский вместе со своей 11-летней дочерью Оливией исполнят live-трек, который создан специально для Никола-Ленивца и Масленичного сожжения прошлого года. Музыку дополнит текст от приглашенного МС, танцоры и огонь.

На многоуровневой сцене, расположенной у арт-объекта «Ротонда» Александра Бродского, выступят «Элли на маковом поле», «Аннушкаа», Дарья Виардо, «Бонд с кнопкой», «Летяга», «Внимание брусника!».

На сцене-трансформере Mebius свое творчество представят группы «Залпом», Kasha, «Залпом», «Йоко», Low 808, Flaty, OL, Vtgnike.

Также лейбл Leveldva традиционно развернет на «Архстоянии» свою площадку.

Ранее «Дикая Мята» опубликовала полную программу и карту фестиваля.