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Жителя Коми поймали за попытку госизмены и стремление воевать против России

В ФСБ возбудили дело против жителя Сыктывкара, желавшего воевать против РФ

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Мужчину из Республики Коми подозревают в подготовке к госизмене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

По версии правоохранителей, житель Сыктывкара находился в контакте с куратором украинского военизированного объединения, которой в РФ признано террористическим и запрещено.

Мужчина принес присягу верности организации, после чего снял объект социнфраструктуры города. Материалы кураторы планировали использовать для диверсий.

Помимо этого, россиянин хотел попасть на Украину через Белгородскую область, чтобы стать участником объединения.

На момент задержания подозреваемый находился в Белгороде. Мужчину этапировали в Коми.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к совершению госизмены и участие в деятельности запрещенной организации. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Абакане военного осудили на пять лет за неявку из отпуска.

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