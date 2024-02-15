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Самолет Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку в аэропорту Москвы

Mash: самолет Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку в Шереметьево

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолет Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, рейс SU6018 направлялся в Санкт-Петербург, но во время полета экипаж обнаружил техническую неисправность и принял решение вернуться в столицу, запросив в Шереметьево разрешение на посадку. Спустя недолгое время воздушное судно приземлилось в московском аэропорту.

По предварительной информации, причиной аварийной посадки стал отказ левого двигателя самолета.

До этого сообщалось, что в Шереметьево задержали рейс. Недовольные пассажиры начали выкладывать видео в соцсетях с огромными очередями в аэропорту и грозить пожаловаться в Росавиацию.

5 февраля Telegram-канал «112» сообщил о другом инциденте: летевший из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре самолет совершил аварийную посадку из-за лопнувшего лобового стекла.

Ранее сообщалось о происшествии в аэропорту Мексики, где пассажир открыл аварийный выход и вышел на крыло самолета из-за задержки рейса.

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