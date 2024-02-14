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В Алексине пьяный мужчина заполз в аптеку, разделся и уснул

В Тульской области пьяный мужчина обнажился и уснул в аптеке

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Нетрезвый житель города Алексина устроил переполох в аптеке, мужчина приполз в торговый зал и заснул. Об этом сообщили в социальных сетях свидетели произошедшего.

Инцидент произошел в Алексине в аптеке на улице Мира, в разгар рабочего дня в торговый зал заполз местный житель. Мужчина снял брюки, улегся на полу и заснул.

Фармацевты прикрыли обнаженного мужчину пеленкой и вызвали полицию. По данным местных СМИ, ждать наряд правоохранителей пришилось почти час, горожанина доставили в отдел полиции.

Ранее голый пассажир напал на полицейского в аэропорту.

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