Собянин рассказал Путину, как развивается московская медицина

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин посетили Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий. Об этом сообщил сайт мэра и правительства столицы.

«Мы приняли решение полностью обновить медицинскую инфраструктуру Москвы. За последние пять лет мы реконструировали и построили два миллиона медицинских объектов. Это половина всех зданий поликлиник, это 200 зданий. И 64 здания больниц реконструировали и построили 18 новых, — доложил президенту мэр Москвы.

По словам градоначальника, таким образом было сделано очень многое от самых маленьких больниц до крупнейших клиник. Как отметил Собянин, предположительно в 2026 году поликлиники и больницы города будут обновлены на 100%.

Московский Центр диагностики и телемедицины (референс-центр лучевой диагностики) — это первый в России и один из самых крупных в мире телерадиологических центров. Он находится на Петровке. Его задача — дистанционное описание и контроль качества лучевых исследований городских медицинских организаций.

Ранее Собянин сообщил о завершении строительства трех корпусов на площадке «Алабушево».