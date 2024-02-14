В России упали продажи книг Стивена Кинга

Продажи книг американского писателя Стивена Кинга в 2023 году упали на 22% в штучном выражении в сравнении с 2022 годом. Об этом сообщается в итоговой презентации издательской группы «Эксмо-АСТ» — крупнейшего участника издательской отрасли по объему непериодических изданий , передает РБК.

Падение продаж связывают с отказом писателя сотрудничать с Россией.

По информации Российской книжной палаты, по итогам прошлого года Кинг утратил лидерство в рейтинге самых издаваемых авторов, опустившись на седьмое место с общим тиражом в 400,9 тыс. экземпляров. В это же время в лидеры вышли автор романов Анна Джейн (874,3 тыс. экземпляров), Федор Достоевский (858 тыс. экземпляров) и Агата Кристи (628 тыс. экземпляров).

Президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков также сообщил об увеличении количества издаваемых книг российских авторов и писателей из дружественных стран, в том числе из Китая.

До этого сообщалось, что Стивен Кинг продал права на рассказ «Человек, который не пожимал рук» за $1 студентке ташкентского филиала ВГИКа Гульнаре Ивановой, которая потом сняла фильм по этому произведению.

Ранее Стивен Кинг отказался от своих слов об украинском националисте Степане Бандере.