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Собаководам рассказали, как сделать жизнь питомца комфортной

Кинолог Голубев: ритуалы и четкие правила сделают жизнь собаки комфортной

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Depositphotos

Четкие ритуалы и правила сделают жизнь собаки комфортной и предсказуемой. Об этом в интервью РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, животное запоминает, какое поведение одобряет хозяин, в какое время его выводят гулять, когда кормят.

«Последовательность и системность — важные составляющие счастливой и комфортной жизни с собакой. Если последовательность нарушается, и хозяин постоянно меняет свой подход, график прогулок, то запрещает, то разрешает собаке вести себя определенным образом, в этом случае питомец живет в постоянном стрессе», — отметил Голубев.

Он подчеркнул, что только сформировав доверительные отношения с питомцем, можно легко обучить его командам и заняться коррекцией поведения.

До этого Голубев объяснил феномен собачьей преданности. По его словам, для питомца хозяин — это источник всех значимых ресурсов, ради которых он готов слушаться и выражать преданность.

Также он перечислил главные ошибки в дрессировке собак. Питомца нельзя запугивать и пытаться постоянно доминировать, подчеркнул специалист. Вместо этого он посоветовал ориентироваться на животное, изучать его характер и особенности.

Ранее собаководам рассказали, как подружить питомца с ребенком.

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