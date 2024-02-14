Собаководам рассказали, как сделать жизнь питомца комфортной

Четкие ритуалы и правила сделают жизнь собаки комфортной и предсказуемой. Об этом в интервью РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, животное запоминает, какое поведение одобряет хозяин, в какое время его выводят гулять, когда кормят.

«Последовательность и системность — важные составляющие счастливой и комфортной жизни с собакой. Если последовательность нарушается, и хозяин постоянно меняет свой подход, график прогулок, то запрещает, то разрешает собаке вести себя определенным образом, в этом случае питомец живет в постоянном стрессе», — отметил Голубев.

Он подчеркнул, что только сформировав доверительные отношения с питомцем, можно легко обучить его командам и заняться коррекцией поведения.

До этого Голубев объяснил феномен собачьей преданности. По его словам, для питомца хозяин — это источник всех значимых ресурсов, ради которых он готов слушаться и выражать преданность.

Также он перечислил главные ошибки в дрессировке собак. Питомца нельзя запугивать и пытаться постоянно доминировать, подчеркнул специалист. Вместо этого он посоветовал ориентироваться на животное, изучать его характер и особенности.

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