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РЖД предложили ужесточить наказания из-за ДТП на ж/д путях

РЖД направили в кабмин предложения по ужесточению наказаний из-за ДТП

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Михаил Голенков/РИА Новости

РЖД направили в правительство предложения по ужесточению наказаний из-за ДТП на железнодорожных переездах на фоне роста числа аварий. Об этом сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров в ходе заседания правления РЖД, пишет ТАСС.

По его словам, аварийность на ж/д переездах вызывает обеспокоенность. Так, он отметил, что только за 2023 год количество происшествий выросло на 12% и составило 245. Причем почти во всех случая вина лежит именно на автомобилистах, обратил внимание он.

Поэтому компания предложила ужесточить наказаниях за некоторые нарушения. Документы уже направили в правительство РФ, отметил Белозеров и призвал рассмотреть инициативу.

До этого в Челябинской области грузовой поезд столкнулся с тепловозом из-за того, что машинист тепловоза нарушил правила движения и проехал на запрещающий сигнал светофора. Экспертиза показала, что в крови у машиниста тепловоза было 1,08 промилле алкоголя.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования ДТП с поездом и легковушкой в Ставрополье.

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