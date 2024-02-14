В Госдуму внесут проект закона о запрете рекламы у иноагентов

В ближайшие дни в Госдуму внесут законопроект, который предполагает запрет на размещение рекламы на ресурсах иностранных агентов. Об этом в ходе экспертной дискуссии РОЦИТ «Открытый диалог о безопасном Рунете» рассказал замруководителя думского комитета по информационной политике Антон Горелкин, его цитирует ТАСС.

«В ближайшие дни мы внесем законопроект о запрете рекламы у иноагентов. И я считаю, что это должно быть не только для компаний с государственным участием, а вообще для всех», — заявил парламентарий.

По словам Горелкина, разработкой документа в данный момент занимаются депутаты, являющиеся членами комитета по безопасности, а возглавляет рабочий процесс Василий Пискарев.

О том, что в нижней палате парламента обсуждают проект о введении запрета на размещение рекламы на сайтах и каких-либо других интернет-площадках иноагентов, 10 февраля сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что депутаты хотят лишить тех, кто действует «в интересах недружественных государств» всех источников дохода на территории России. Володин подчеркнул, что нарушителей запрета на размещение рекламы будет ждать серьезное наказание.

Ранее в ГД обвинили иноагентов в подготовке провокаций к выборам президента.