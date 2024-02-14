Россиянам объяснили, могут ли питомцы чувствовать любовь

Домашние животные не могут испытывать любовь в привычном для людей понимании, потому что это сложное социальное чувство. Об этом «Москве 24» рассказала ветеринарный врач, зоопсихолог Донской государственной ветклиники Наталья Левченко.

Однако она уточнила, что они могут демонстрировать привязанность и доверие к хозяину. По ее словам, собаки выражают привязанность, когда прижимают уши, облизывают нос, виляют хвостом, прикрывают глаза, расслабляются. В знак любви и доверия они могут приносить игрушки и подставлять чесать живот.

«Для кошек же самым доверительным знаком будет сон с человеком, особенно если питомец ложится около головы, шеи. Если кошка подходит для того, чтобы ее погладили, и как бы бодается, это тоже можно считать выражением любви», — добавила Левченко.

Если хозяин хочет показать свою любовь питомцу, эксперт рекомендует выбрать момент, когда животное не спит и ничем не занято, подозвать его к себе и погладить по спине или поиграть в любимую игрушку.

Научный обозреватель Николай Гринько до этого сообщал, что собаки могут вилять хвостом не только тогда, когда испытывают положительные эмоции.

Ранее кинолог перечислил главные ошибки в дрессировке собак.