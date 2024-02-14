Спасатели предупреждают о сходе лавин на Сахалине

О лавинной опасности предупредили в трех муниципалитетах юга Сахалина. Прогноз сделан на четверг, пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС России.

«Пятнадцатого февраля лавиноопасно на территории Долинского, Холмского и Невельского районов», — предупредили в ведомстве.

За день до этого в девяти районах Сахалина объявили лавинную опасность. Предупреждение касалось Холмского, Невельского, Долинского, Анивского, Южно-Сахалинского, Углегорского, Макаровского, Корсаковского и Томаринского городских округов.

В январе на Сахалин пришел мощный циклон. На всей территории области вводили режим ЧС. На юге острова закрывали участки дорог федеральной трассы Южно-Сахалинск — Оха, отменяли автобусные рейсы и закрывали аэропорт.

В феврале этого года снежная лавина сошла на горнолыжную трассу в Сочи. Благодаря слаженной работе спасателей, всех находившихся на трассе шесть человек удалось найти.

Ранее сноубордист выжил, попав под лавину в Сочи.