Зюганову передали «большой привет» от Ким Чен Ына

В Госдуме прошла встреча главы партии КПРФ Геннадия Зюганова с делегацией трудовой партии Северной Кореи, сообщил «Газете.Ru» глава пресс-службы фракции Александр Ющенко. По его словам, Зюганову передали «большой привет» от лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Кандидат в члены бюро трудовой партии Северной Кореи Ким Су Гир поблагодарил, потому что наша партия и Геннадий Андреевич Зюганов регулярно, с самого начала практически, поддерживали Корейскую Народно-Демократическую Республику и выступали всегда инициаторами снятия санкций по этому поводу. В первую очередь, передал большой привет, в достаточно торжественной обстановке от председателя государственных дел Ким Чен Ына», — сказал он.



Ющенко отметил, что у представителей партий было много общих тем, в том числе в ходе встречи обсуждались вопросы межпартийного сотрудничества.

«У нас с 2014 года подписано соглашение о партийном сотрудничестве. Тем (для обсуждения. — Газета.Ru) достаточно много, потому что Казбек Тайсаев возглавляет группу дружбы. Я недавно вернулся в составе межправительственной делегации, с которой летал в ноябре, Калашников возглавляет международный отдел. А сам кандидат в члены политбюро и ответственный секретарь Пхеньянского горкома уже приезжал в Москву, в том числе был на Столетии октября в 2017 году. Собственно, обсуждали вопросы активного усиления сотрудничества между Россией и Корейской Народно-Демократической Республики, в том числе, экономического; совместный обмен, в том числе и молодежными нашими организациями, усиление работы межпартийных связей. В принципе они проявили инициативу, чтобы встретиться, потому что они выбрали время, исходя из своих возможностей и своего плана встретиться с председателем партии Зюгановым. Пару дней они здесь пробудут», — пояснил он.

В начале февраля депутат Госдумы Казбек Тайсаев сообщил о возможном визите делегации из Северной Кореи в Госдуму. Он отмечал, что делегация от российской Госдумы планирует посетить с ответным визитом КНДР уже в марте.

До этого 19 января посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль встретился с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Они обсуждали вопросы парламентских и межпартийных связей, рассказал Тайсаев. Парламентарий обратил внимание, что отношения между странами развиваются очень хорошо. Ту же партию КПРФ связывает давняя дружба с Трудовой партией Северной Кореи, напомнил Тайсаев.

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