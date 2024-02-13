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Россияне попытались передать родственнику в СИЗО телефоны, спрятанные в подошве кроссовка

В Пермском крае родные пытались передать в СИЗО спрятанные в кроссовке телефоны

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Илья Питалев/РИА «Новости»

В Пермском крае родственники обвиняемого попытались передать ему в СИЗО телефоны, спрятанные в подошве кроссовка. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на ГУФСИН по региону.

По информации агентства, инцидент произошел в изоляторе №2 города Соликамска. Во время досмотра посылки от родственников, предназначенной обвиняемому, обнаружили и изъяли два мобильных телефона и две сим-карты, которые спрятали в подошве кроссовка.

По факту попытки незаконной передачи телефонов начали проверку. Прочие детали и обстоятельства произошедшего не утоняются.

До этого жительница Петербурга попыталась незаконно передать в СИЗО два мобильных телефона, четыре сим-карты и две зарядки. Россиянка также спрятала их в подошве кроссовок.

Ранее в российском СИЗО нашли багет, фаршированный мясом и телефоном.

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