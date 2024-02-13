Афганскую журналистку Хассани приговорили к двум годам колонии и освободили

Бежавшую от талибов (организация запрещена в России) афганскую журналистку Кобру Хассани освободили в зале суда после приговора. Женщине назначили два года в колонии-поселении, но ей зачли время пребывания в СИЗО. Об этом сообщает газета «Фонтанка».

Приговор журналистке огласили в Кировском районном суде Санкт-Петербурга, который признал ее виновной в попытке незаконно выехать из России в Евросоюз в составе группы и по предварительному сговору.

Двухлетний срок в колонии-поселении был зачтен из-за того, что Хассани один год провела в СИЗО-5 Петербурга. Один день в изоляторе засчитывается за два дня в колонии-поселении.

Известно, что Хассани покинула Афганистан в 2021 году, когда США вывели из страны свои войска и власть там захватил «Талибан» (организация запрещена в РФ). Девушка не согласилась с методами нового режима, переехала на Украину и даже поступила там в университет. В связи с началом специальной военной операции (СВО) активистка собралась в ЕС, но оказалась в России, доверившись проводникам, сообщают журналисты.

Как отмечает «Фонтанка», существует вероятность того, что Хассани будет депортирована в Афганистан.

До этого Россия не нашла оснований для предоставления временного убежища журналистке Кобре Хассани.

Ранее в Британии россиянина обвинили в транспортировке нелегальных мигрантов.