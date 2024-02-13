На юге Сахалина объявили лавинную опасность

Предупреждение о лавинной опасности объявили на территории девяти районов южной части Сахалина. Об этом сообщили на сайте Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, предупреждение действует 13-14 февраля. Опасность лавин пока есть на территории Холмского, Невельского, Долинского, Анивского, Южно-Сахалинского, Углегорского, Макаровского, Корсаковского и Томаринского городских округов, рассказали в управлении.

Однако и на остальной территории Сахалина возможен сход одиночных лавин, предупредили специалисты.

В январе на Сахалин пришел мощный циклон. На всей территории области вводили режим ЧС. На юге острова закрывали участки дорог федеральной трассы Южно-Сахалинск — Оха, отменяли автобусные рейсы и закрывали аэропорт. В городе не работал общественный транспорт, отменяли поезда, а паромная переправа Холмск — Ванино между Сахалином и материком была закрыта закрыта. Школьники обучались в дистанционной форме.

Ранее сахалинец вырыл тоннель в снегу, чтобы выйти из дома.