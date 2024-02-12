В Братске неизвестные подожгли школу

Школу подожгли ночью в Братске. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, все случилось в Порожском районе города. Дым заметил сторож и вызвал пожарных. В результате инцидента у здания обгорели пять квадратных метров обшивки со стороны пищеблока. Однако в здание огонь не пробрался.

Занятия в учреждении сегодня отменили, отметил канал. Сейчас в здании проводятся уборка и проветривание помещений. Подозреваемых разыскивают.

Накануне в Петербурге Московский районный суд арестовал несовершеннолетних, подозреваемых в поджоге. Правоохранители установили, что ученики 7-го и 9-го классов устроили пожар в многоэтажке на улице Фрунзе. В отношении поджигателей возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом».

10 февраля сообщалось о пожаре в одном из помещений гостинично-развлекательного комплекса «Небо» в Автозаводском районе Тольятти. По словам мэра города Николая Ренца, к пожару могло привести короткое замыкание.

Ранее шестиклассник организовал поджог на железной дороге в Подмосковье.