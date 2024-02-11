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В ДНР откроют волонтерский штаб по ликвидации последствий обстрелов

В ДНР откроют волонтерский штаб для ликвидации последствий обстрелов в 2024 году

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

В Донецкой народной республике (ДНР) в 2024 году будет создан волонтерский штаб группы быстрого реагирования. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра молодежной политики ДНР Кирилл Макаров, передает ТАСС.

Он отметил, что до вхождения ДНР в состав РФ в регионе работали организации «Молодая гвардия — Юнармия», «Молодая республика» и «Народная дружина». По словам Макарова, на их базе в текущем году в ДНР планируется открыть «волонтерский штаб группы быстрого реагирования, который будет помогать ликвидировать последствия обстрелов, а также вести идеологическую работу».

«Это будет такой «волонтерский спецназ» с большим комплексом обучения, с серьезной материально-технической базой», — сказал он.

Макаров уточнил, что штаб в числе прочего будет заниматься спасением людей и ликвидацией завалов. Кроме того, волонтеры будут выдавать гуманитарную помощь на подконтрольных РФ территориях.

2 февраля президент России Владимир Путин сообщил на форуме «Все для Победы!» в Туле, что волонтеры собрали на нужды армии 11 млрд рублей.

До этого российский лидер заявлял , что гуманитарная помощь в зону специальной военной операции (СВО) должна провозиться волонтерами по платным дорогам бесплатно. При этом он подчеркнул, что вопрос относительно перевозки волонтерских грузов должен быть решен.

Ранее в Госдуме призвали наказать виновных в уничтожении гумпомощи бойцам СВО.

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