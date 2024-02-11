После взрыва гранаты в центре медиации в Элисте возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России по Республике Калмыкия возбудил уголовное дело по факту происшествия в коммерческом помещении многоквартирного дома в Элисте. Об этом сообщается в Telegram-канале СК по региону.

По версии следствия, мужчина, который, по предварительным данным, состоит на учете в психо-неврологическом диспансере, посетил центр по оказанию психологической помощи в качестве клиента.

В СК отметили, что в рамках конфликта с работником центра мужчина подорвал неустановленное взрывное устройство, он получил несовместимые с жизнью травмы. Работник центра и его родственник с тяжелыми ранениями доставлены в республиканскую больницу

В ведомстве подчеркнули, что на месте происшествия работают сотрудники СК совместно с оперативными службами, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

До этого стало известно, что неизвестный мужчина бросил боевую гранату в центр медиации и образовательных услуг на улице Клыкова в Элисте.

В результате взрыва один человек получил несовместимые с жизнью травмы, еще двое пострадали. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб и полицейские.

Ранее мужчина с психическими расстройствами проник с гранатой в психбольницу.