Отец спас четырехлетнего сына от похищения

В Майами отец смог спасти четырехлетнего сына от похищения, мальчика попытался украсть неизвестный, когда семья выходила из магазина. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел в Майами, семья с четырехлетним сыном выходила из магазина, когда к ним неожиданно подбежал неизвестный, он схватил четырехлетнего мальчика за шею и попытался убежать с ним.

На похитителя бросился отец ребенка, ему удалось выхватить мальчика у него из рук. Злоумышленник сбежал, очевидцы вызвали полицию, в трех кварталах от магазина похититель был задержан. Американцу предъявлено обвинение в попытке похищения малолетнего.

Ранее сотрудник школы спас 10-летнюю ученицу от серийного похитителя.