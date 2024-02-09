Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Названа ягода, которая считается природным антибиотиком

Врач Королева: земляника считается природным антибиотиком

close
100%
Depositphotos

Землянику считают природным антибиотиком благодаря содержанию витамина C, поэтому ее полезно включать в рацион при простуде. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Она отметила, что в этой ягоде также содержатся магний и витамины группы B.

«Магний участвует в более чем 300 биохимических реакциях, он также поддерживает работу нервной системы. Витамины группы B нужны для системы кроветворения, проведения нервных импульсов, работы сердечно-сосудистой системы, состояния кожи, волос и ногтей», — уточнила диетолог.

По ее словам, землянику лучше есть в свежем виде, однако зимой можно потреблять замороженные ягоды. Шоковая заморозка поможет сохранить всю ценность продукта. При этом данную ягоду не рекомендуется употреблять при заболеваниях кишечника, а также тем, у кого есть аллергия на нее, заключила Королева.

Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова до этого говорила, что натуральные ягоды, к примеру клубника или черника, сделают пирог более полезным. По ее словам, фрукты и ягоды содержат важные для организма витамины, минералы, пищевые волокна и антиоксиданты.

Ранее диетолог рассказала, какие ягоды можно употреблять при диабете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами