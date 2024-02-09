Названа ягода, которая считается природным антибиотиком

Землянику считают природным антибиотиком благодаря содержанию витамина C, поэтому ее полезно включать в рацион при простуде. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Она отметила, что в этой ягоде также содержатся магний и витамины группы B.

«Магний участвует в более чем 300 биохимических реакциях, он также поддерживает работу нервной системы. Витамины группы B нужны для системы кроветворения, проведения нервных импульсов, работы сердечно-сосудистой системы, состояния кожи, волос и ногтей», — уточнила диетолог.

По ее словам, землянику лучше есть в свежем виде, однако зимой можно потреблять замороженные ягоды. Шоковая заморозка поможет сохранить всю ценность продукта. При этом данную ягоду не рекомендуется употреблять при заболеваниях кишечника, а также тем, у кого есть аллергия на нее, заключила Королева.

Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова до этого говорила, что натуральные ягоды, к примеру клубника или черника, сделают пирог более полезным. По ее словам, фрукты и ягоды содержат важные для организма витамины, минералы, пищевые волокна и антиоксиданты.

Ранее диетолог рассказала, какие ягоды можно употреблять при диабете.