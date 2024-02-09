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Врач объяснила, стоит ли есть хлеб на ночь

Врач Соломатина: хлеб не рекомендуется есть на ночь

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Хлеб не стоит есть на ночь, потому что это может привести к набору лишних килограммов. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Конечно, хлеб желательно не есть вечером, а тем более на ночь, поскольку с этим продуктом мы получаем углеводы – энергию, которую надо расходовать. Ночью мы не активны, потому что спим. Если энергия не расходуется, она будет откладываться в жир. И мы будем набирать вес», — пояснила эксперт.

При этом она уточнила, что вред от употребления на ночь принесут не только белый и ржаной хлеб, но и цельнозерновое изделие. Чтобы не набрать лишний вес, Соломатина советует есть хлеб утром и в обед, чтобы организм успел потратить поступившую с пищей энергию до вечера. Лучше всего отдавать предпочтение цельнозерновому хлебу, потому что он не приводит к сильному скачку глюкозы в крови, заключила диетолог.

Врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Анастасия Чижикова до этого рассказала «Газете.Ru», что потребление хлебобулочных изделий натощак может негативно повлиять на здоровье. По ее словам, быстрые углеводы легко усваиваются, что приводит к резкому повышению уровня глюкозы в крови и повышению выработки инсулина.

Ранее врач прокомментировал рецепт бутербродов с водкой.

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