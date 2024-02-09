Психолог объяснил мотивы экоактивистов, обливших супом Мону Лизу

На Западе набирает обороты «экотерроризм», последователи которого портят произведения искусства для привлечения внимания к проблемам экологии. Не так давно в Лувре они обили тыквенным супом картину Леонардо да Винчи «Джоконда». Несмотря на экстравагантный подход к достижению целей, «экотеррористов» нельзя назвать психопатами, считает практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс.

«Можно сказать, что, обливая супом Мону Лизу, эти люди демонстрируют, что продвигаемые ими ценности куда более важны, нежели общепризнанные шедевры искусства, которые они отвергают. Иными словами, они следуют максиме «природа — важна, остальное — неважно». Довольно инфантильный взгляд на жизнь. Это не психопатия, а фанатизм, который присущ далеко не только поборникам экологии», — объяснил психолог Общественной Службе Новостей.

Он сравнил радикальных экоактивистов с футбольными болельщиками и ярыми приверженцами той или иной религии, которые могут уходить в крайности. По мнению Хорса, это свойственно «личностно не взрослым людям». Изображение Моны Лизы активисты выбрали из-за того, что эта картина способна дать им необходимый хайп, заключил эксперт.

Напомним, «Джоконду» облили супом в конце января. Участники акции стремились таким образом продвинуть свое «право на здоровое и устойчивое питание». Картина не пострадала, так как она защищена бронированным стеклом.

Ранее российские дерматологи нашли у Моны Лизы кожную болезнь.