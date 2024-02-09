На севере Москвы пожар в жилом доме был полностью потушен

Пожар в жилом здании на улице Черняховского на севере Москвы был полностью потушен. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Представитель ведомства сообщил: «Пожар в жилом доме на севере Москвы успешно ликвидирован».

ЧП произошло среди ночи, загорелась кровля здания. Изначально огонь охватил площадь в 300 квадратных метров, но затем распространился на площадь до 4 тысяч квадратных метров.

При эвакуации из дома было спасено около 400 человек, а из пятого подъезда спасли пожилого мужчину, который не мог самостоятельно покинуть здание. На тушение пожара были привлечены два вертолета.

Один из жителей дома, певица Наталья Штурм, рассказала, что пожар начался около часа ночи.

К тушению была привлечена авиация.

Этот случай стал крупнейшим пожаром в жилом здании в Москве за последнее время, пишет ТАСС.

Ранее певица Наталья Штурм чудом спаслась из горящего дома на севере Москвы.