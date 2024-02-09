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В районе метро «Аэропорт» в Москве загорелся шестиэтажный дом

Mash: на Ленинградском проспекте Москвы загорелся шестиэтажный дом

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Shutterstock

В Москве на Ленинградском проспекте — в районе метро «Аэропорт» — загорелась крыша жилого шестиэтажного дома. Об этом написал Telegram-канал Mash и опубликовал соответствующие кадры.

Согласно сообщению, пожару присвоен повышенный ранг. По предварительным данным, площадь возгорания уже составила 300 квадратных метров.

Идет эвакуация жителей дома.

До этого, 8 февраля, посетителей и работников торгового центра в Люберцах эвакуировали из-за пожара. Всего из здания вывели 250 человек. Никто в инциденте не пострадал.

Также в Усть-Илимске Иркутской области пожарные ликвидировали крупное возгорание двухэтажного жилого дома.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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