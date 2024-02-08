Россиянин подал заявление в полицию на воробьев, испортивших его обед

Мужчина из Подмосковья подал заявление в полицию на воробьев, испортивших его обед в аэропорту Мурманска. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, 48-летний мужчина из Серпухова прилетел в Мурманск и пошел в кафе в аэропорту. Россиянин пытался пообедать, однако у него ничего не вышло — воробьи отбирали у него еду, бегали по столам и испражнялись на гостя и его пищу. Сотрудники заведения сообщили, что птицы «местные» и отказались их выгонять.

Определить ответственных за происходящее у мужчины не вышло. В результате россиянин подал заявление в правоохранительные органы на воробьев.

До этого в США голодный голубь напал на женщину и попытался отобрать ее еду из McDonald's. По ее словам, птица была зациклена на еде и не понимала слова «нет».

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