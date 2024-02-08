Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Названа дата повторного рассмотрения дела руководителя «Мемориала»* Орлова

Суд повторно рассмотрит дело руководителя «Мемориала» Орлова 16 февраля

close
100%
Владимир Николаев/РИА Новости

Головинский суд Москвы проведет повторное рассмотрение уголовного дела члена правления «Мемориала» (организация включена Минюстом в список иноагентов) (признано в РФ иноагентом и ликвидировано) Олега Орлова (признан в РФ иностранным агентом) 16 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей суда.

«В суд поступили материалы уголовного дела Орлова Олега Петровича, обвиняемого по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ Первое заседание по делу назначено на 16 февраля, 11:00 мск», — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что фигуранта обвиняют в том, что он совершал «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил (ВС) РФ, совершенные им после аналогичного правонарушения».

До этого Головинский суд назначил Орлову наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. Затем Мосгорсуд отменил этот приговор и направил дело Орлова в суд первой инстанции на новое рассмотрение другим судьей. Отмечается, что правозащитник продолжает оставаться под подпиской о невыезде.

До этого Минюст признал иноагентом правозащитника из «Мемориала» Олега Орлова.

Ранее председатель СК РФ Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о дискредитации ВС России врачом поликлиники.

*   организация включена Минюстом в список иноагентов
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами