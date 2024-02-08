Названа дата повторного рассмотрения дела руководителя «Мемориала»* Орлова

Головинский суд Москвы проведет повторное рассмотрение уголовного дела члена правления «Мемориала» (организация включена Минюстом в список иноагентов) (признано в РФ иноагентом и ликвидировано) Олега Орлова (признан в РФ иностранным агентом) 16 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей суда.

«В суд поступили материалы уголовного дела Орлова Олега Петровича, обвиняемого по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ Первое заседание по делу назначено на 16 февраля, 11:00 мск», — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что фигуранта обвиняют в том, что он совершал «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил (ВС) РФ, совершенные им после аналогичного правонарушения».

До этого Головинский суд назначил Орлову наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. Затем Мосгорсуд отменил этот приговор и направил дело Орлова в суд первой инстанции на новое рассмотрение другим судьей. Отмечается, что правозащитник продолжает оставаться под подпиской о невыезде.

До этого Минюст признал иноагентом правозащитника из «Мемориала» Олега Орлова.

Ранее председатель СК РФ Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о дискредитации ВС России врачом поликлиники.