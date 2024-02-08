В Госдуме призвали в 10 раз увеличить неоплаченные штрафы иноагентов

Если иноагенты, наказанные за отсутствие маркировки, уклоняются от оплаты штрафа, то его сумму следует повысить в десять раз. С таким предложением выступил депутат Госдумы Евгений Федоров. Свое обращение он направил главе Минцифры Максуту Шадаеву, передает RT со ссылкой на копию письма.

Штраф за отсутствие маркировки для физлиц составляет от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических — от 300 до 500 тыс. рублей. За 2022-23 годы на иноагентов за отсутствие маркировки наложили штрафы общей суммой около 1 млрд рублей, напомнил депутат. При этом Федоров констатировал, что многие физлица, признанные иностранными агентами, живут в других странах, откуда ведут информационную деятельность и уклоняются от наказания.

При неуплате штрафа в установленный срок по закону он увеличивается вдвое, напомнил депутат. Он призвал внести изменения в административный кодекс, предусмотрев увеличение штрафа для иноагентов при несвоевременной оплате не в два, а в десять раз.

Напомним, о штрафах за отсутствие маркировки на 1 млрд рублей сообщал Роскомнадзор. При этом, по данным ФНС, сумма долгов иностранных агентов в бюджет России по налогам превышает 12 млн рублей. Депутаты заявляли о намерении обязать иноагентов отчитываться не только о своих доходах, но и доходах родственников.

Ранее активисты призвали признать иноагентом шоумена Александра Гудкова.