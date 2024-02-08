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Швеция в ближайшие время примет решение по делу о подрыве «Северных потоков»

Welt: Швеция в ближайшие дни примет решение по делу о подрыве «Северных потоков»

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РИА Новости

Прокуратура Швеции в ближайшее время примет решение, касающееся дела о подрыве российских газопроводов «Северный поток», сообщает немецкая газета Welt.

Ведущий расследование взрывов прокурор Матс Люнгквист заявил, что вердикт будет вынесен в течение ближайших нескольких дней. Люнгквист не назвал точной даты, при этом уточнив, что решение будет касаться лишь тех выводов, к которым в ходе расследования пришли правоохранительные органы Швеции.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия с сожалением отмечает невозможность доступа к информации о ходе немецкого, датского и шведского расследований диверсии на «Северных потоках».

7 февраля Захарова также заявила, что решение Швеции прекратить расследование по поводу диверсии «Северных потоках» можно объяснить боязнью раскрыть правду.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

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