Исследователи выяснили, как россияне оценивают представленные на выставке «Россия» достижения

Большинство россиян (98%) гордятся представленными на выставке «Россия» достижениями своей страны. Об этом свидетельствуют данные исследования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Участникам опроса предложили оценить работу выставки. В ходе исследования удалось выяснить, что средняя оценка работы выставки растет. В первые недели доля высоких оценок (от «8» до «10») составляла 85%, а через 3 месяца она увеличилась до 91%.

Большинство россиян (96%) также рассказали, что выставка помогла им узнать что-то новое, а 94% ответили, что узнали много нового о достижениях России и ее регионов.

Также 95% респондентов рассказали, что представленные на выставке достижения вселяют в них веру в будущее, а 97% заявили, что после посещения выставки они чувствуют себя частью большой страны.

Кроме того, почти половина (46%) участников опроса заявили, что посещение выставки вызвало у них радость, а 39% испытали гордость за свою страну или свой регион.

Самой популярной причиной посещения выставки стал личный интерес (так ответили 94% опрошенных).

Напомним, 1 февраля президент России Владимир Путин выступил на церемонии закрытия съезда «Движения первых» и призвал молодежь уверенно идти к своей цели.