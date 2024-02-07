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В Госдуме заявили о необходимости повышения уровня цифровой грамотности россиян

Депутат Немкин: российская законодательная база отвечает всем вызовам времени

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Для создания безопасной цифровой среды необходимо не только развивать методы борьбы с мошенниками, но и повышать уровень цифровой грамотности населения, заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Существует целый ряд нормативно-правовых актов, регулирующих ИТ-сферу. Защиту личной информации россиян обеспечивает и отдельный федеральный закон «О персональных данных». В целом российская законодательная база отвечает всем вызовам времени и предоставляет полноценную защиту в сети. Но нам необходимо систематически повышать уровень цифровой грамотности населения, развивать у граждан привычку соблюдать правила кибербезопасности», — сказал депутат.

По словам Немкина, большую роль в обеспечении безопасности россиян в сети играют и крупные общественные организации.

«Они также помогают в борьбе с киберпреступниками, разоблачают фейки, налаживают диалог с аудиторией, выступают неким связующим звеном между обществом и государством. Все это становится фундаментом для обеспечения цифровой безопасности граждан», — сказал он.

Также депутат отметил, что количество угроз в сети растет практически ежедневно, а мошенники постоянно совершенствуют свои схемы.

«Наиболее популярным способом мошенничества сегодня по-прежнему остается фишинг – рассылка пользователям писем, сообщений и уведомлений, которые содержат вредоносные ссылки и файлы и могут дать мошенникам доступ к вашим данным. При этом сам фишинг трансформируется, обретает новые формы – сегодня, например, среди мошенников крайне популярен госфишинг, когда вредоносные файлы распространяются под видом сообщений от государственных органов власти», — сказал он.

Немкин добавил, что распространение деструктивного контента и фейков также стало большой проблемой в сети за последние годы.

«В 2023 году ключевыми направлениями распространяемой деструктивной информации оставались различного рода фейки, сведения, направленные на дискредитацию действий ВС РФ, а также призывы граждан России к участию в несанкционированных массовых мероприятиях», — рассказал депутат.

Он подчеркнул, что пользование VPN-сервисами по-прежнему остается опасным из-за слива данных, заражения устройств и получения доступа к заблокированным ресурсам, содержащим деструктивную информацию.

Напомним, 7 февраля отмечается Международный день безопасного интернета.

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