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Блогеру Блиновской разрешили пользоваться салоном красоты в СИЗО

Член ОНК Ботова: блогер Блиновская может воспользоваться салоном красоты СИЗО

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Блогер Елена Блиновская может воспользоваться салоном красоты следственного изолятора № 6 «Печатники», в котором она содержится после ареста. Об этом рассказала ТАСС член общественной наблюдательной комиссии Москвы Мария Ботова, посетившая блогера в СИЗО.

По словам общественника, в этом салоне можно сделать маникюр, педикюр, стрижки, окрашивания и так далее. Услуги платные, как возможность воспользоваться спортзалом.

Ботова также рассказала, что Блиновская содержится в четырехместной камере, у нее три несудимые соседки, обвиняются в ненасильственных преступлениях. В камере есть телевизор, холодильник и душ.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Прокуратура ей вменила неуплату налогов в размере 918 млн рублей и легализацию денежных средств. Решением суда она была отправлена под домашний арест. Затем следствие предъявило организатору марафонов обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. Блиновскую отправили в СИЗО до 26 апреля.

Ранее сообщалось, что сокамерницами Блиновской стали кандидат и доктор наук.

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