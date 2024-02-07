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Детский омбудсмен прокомментировала установку камер в школьных туалетах в Приморье

Детский омбудсмен Приморья: камеры из туалетов школы в Артеме сняли после проверки

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Global Look Press

Уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова считает установку камер в одной из школ региона безосновательной. Об этом она заявила «Известиям».

Накануне прокуратура Приморья признала незаконной установку видеокамер в школьных туалетах. В надзорный орган обратились родители учеников артемовской школы №3, которые пожаловались на установку записывающих устройств. Они отметили, что данные с камер транслируются на пульт охраны, а руководство образовательного учреждения не согласовывало их установку. После проверки сотрудники прокуратуры обязали убрать незаконно установленные видеокамеры.

Как уточнила Романова, борьба с курением в стенах школы и его профилактика не являются законной причиной для установки камер в туалетах. Она отмечает, что в таком случае нарушаются права на частную жизнь и защиту персональных данных всех без исключения учеников. Омбудсмен подчеркнула, что школа вправе размещать камеры для противодействия терроризму, но в таком случае они должны быть установлены в местах возможного скопления людей — на входах, в коридорах и вестибюлях. Школьные туалеты в этот перечень не входят, заметила она.

«Если вдруг образовательная организация решила установить видеокамеры в любом другом пространстве, все равно нужен документ для этого действия — локальный правовой акт образовательной организации, например, приказ директора и обоснование этого действия. В этом случае необходимо получить письменное согласие от участников образовательных отношений, в частности, от родителей всех обучающихся», — напомнила Романова.

По словам уполномоченного по правам ребенка, к настоящему времени камеры уже сняты.

Ранее студентки российского колледжа возмутились отверстиями в кабинках туалетов.

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