Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Бывшего российского банкира Конаныхина объявили в международный розыск

Экс-банкира Конаныхина заочно арестовали по делу о призывах к терроризму

close
100%
Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Правоохранители объявили в международный розыск одного из первых банкиров постсоветской России Александра Конаныхина. Об этом сообщает ТАСС.

Бизнесмену заочно предъявили обвинение в призывах к терроризму. Известно, что Конаныхин скрывается от следствия за границей.

»<…> обвиняемый <…> был объявлен сначала в межгосударственный, а затем и в международный розыск», — рассказал источник в правоохранительных органах.

По информации Лефортовского суда Москвы, Конаныхин арестован заочно.

Во вторник, 6 февраля, стало известно, что Басманный районный суд Москвы заочно арестовал экс-советника по вопросам стратегической коммуникации в сфере нацбезопасности и обороны офиса президента Украины Алексея Арестовича. Он заявил, комментируя свой заочный арест в России, что попробует уехать в Афганистан. По словам политика, в Белоруссии на него заведено дело за призывы к терроризму, в России — за аналогичные действия, а на Украине — «два за сексизм».

Ранее на Сахалине арестовали иностранца по подозрению в пропаганде терроризма.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами