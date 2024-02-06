Бывшего российского банкира Конаныхина объявили в международный розыск

Правоохранители объявили в международный розыск одного из первых банкиров постсоветской России Александра Конаныхина. Об этом сообщает ТАСС.

Бизнесмену заочно предъявили обвинение в призывах к терроризму. Известно, что Конаныхин скрывается от следствия за границей.

»<…> обвиняемый <…> был объявлен сначала в межгосударственный, а затем и в международный розыск», — рассказал источник в правоохранительных органах.

По информации Лефортовского суда Москвы, Конаныхин арестован заочно.

Во вторник, 6 февраля, стало известно, что Басманный районный суд Москвы заочно арестовал экс-советника по вопросам стратегической коммуникации в сфере нацбезопасности и обороны офиса президента Украины Алексея Арестовича. Он заявил, комментируя свой заочный арест в России, что попробует уехать в Афганистан. По словам политика, в Белоруссии на него заведено дело за призывы к терроризму, в России — за аналогичные действия, а на Украине — «два за сексизм».

Ранее на Сахалине арестовали иностранца по подозрению в пропаганде терроризма.