Ленский мост в Якутии назвали одним из самых сложных проектов современной России

На левом берегу реки Лена возле села Старая Табага в Якутии начали отсыпать песок для основания моста, сообщает «Российская газета».

В настоящее время на строительной площадке отсыпано уже 25 тыс. кубометров песка.

На технологической площадке №1, площадь которой составляет 15 гектаров, разместят строительные и вахтовые городки, а также базы для спецтехники и материалов.

Председатель совета директоров компании-концессионера Сергей Ромашов назвал Ленский мост одним из самых сложных и масштабных инфраструктурных проектов в современной России.

«Несмотря на турбулентность в мировой экономике, по решению президента России Владимира Путина, строительство стартует именно сейчас», — отметил он.

Он добавил, что стоимость капитальных затрат была снижена до 130 млрд рублей, за счет чего удалось согласовать основные принципы финансирования с участием федерального и регионального бюджетов, а также средств инвестора.

Общая протяженность моста составит 14 километров. Мост свяжет Восточную часть России с побережьем Охотского моря. Также мост позволит сформировать северный широтный пояс «Восточная Сибирь – Мирный – Якутск – Магадан».

Ввести мост в эксплуатацию планируется в 2028 году.