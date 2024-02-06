Российские медики добирались к пациентке на лошади из-за нерасчищенной от снега дороги

Медики из Тульской области добирались к пожилой пациентке на гужевой повозке из-за нерасчищенной от снега дороги. Об этом сообщает Telegram-канал Myslo.

85-летняя жительница Малой Каратеевки пожаловалась на высокое давление, сын пенсионерки немедленно вызвал скорую помощь. Бригада из двух фельдшеров выдвинулась на помощь к пациентке, но их автомобиль застрял в снегу примерно в двух километрах от места вызова.

Узнав об этом, мужчина запряг в телегу лошадь и благополучно доставил медиков к матери. Как уточняется, госпитализация пенсионерке не потребовалось. В районной администрации ситуацию не комментировали.

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