Обвиняемый во взяточничестве заместитель министра обороны России Тимур Иванов может получать посылки с маркетплейса в «Лефортово», а также переписываться с семьей через «Почту России». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что Иванов содержится в двухместной камере, в которой есть холодильник и телевизор. Ему, как и другим арестантам, запрещено обустраивать камеры под себя — вешать что-либо на стены, будь то приклеенный стикер или плакат.

В «Лефортово» нет системы быстрой отправки — ФСИН-письма. Заключенным можно переписываться с близкими только через «Почту России» с более долгими сроками доставки. Магазина и ресторана нет, но родные генерала могут отправить ему посылку с OZON.

Также сообщается, что Иванов имеет возможность прогуляться раз в день. Сотрудники СИЗО обращаются к нему на «Вы».

Заместитель министра обороны РФ был задержан в конце апреля 2024 года по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере. Впоследствии суд арестовал чиновника, который курировал строительство объектов военного ведомства, до 23 июня текущего года.

Ранее бывшая жена Тимура Иванова выставила его автомобиль на продажу.