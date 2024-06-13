Россия и Белоруссия проводят учения с учебными ядерными боеприпасами

Министерство обороны РФ сообщило, что российские и белорусские военные отрабатывают вопросы обеспечения боевого дежурства с учебными ядерными боеприпасами.

Отмечается, что учебные ядерные боеприпасы доставлены в пункты хранения позиционного района бригады и аэродрома штурмовой авиации.

На учениях отработаны подготовка белорусских частей боевого применения, а также российских подразделений ядерного обеспечения.

До этого в Минобороны России сообщили, что в ходе второго этапа учений нестратегических ядерных сил ракетчики Ленинградского военного округа отработают скрытное выдвижение оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» в назначенный район. В ведомстве также сообщили, что корабли Военно-морских сил РФ на учениях нестратегических ядерных сил получат учебные боевые части ракет и отработают выходы в районы патрулирования.

В Минобороны Белоруссии подчеркивали, что это плановые учения, которые не направлены на создание напряженности в регионе.

Ранее Шойгу объяснял смысл данных учений.