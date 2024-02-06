Россияне рассказали, как сделать путешествия с животными безопаснее

Почти треть (28%) россиян регулярно берут своих животных в путешествия, а 60% предпочитают оставлять их дома. Об этом свидетельствуют данные исследования Rambler&Co, аналитики которого узнали у интернет-пользователей, как часто они отправляются в поездки с животными.

Большинство тех, кто путешествует с животными (59%) говорят о положительном опыте путешествий с животными, 24% хвалят организацию перевозок, а 12% недовольны условиями.

Одной из основных причин, которые останавливают от поездок с животными, респонденты называют страх питомца (35%). Также популярными причинами отказа стали плохое самочувствие в дороге (30%) и некомфортные условия перевозок (29%).

Те, кто берут своих питомцев в путешествия, чаще всего используют автомобиль (43%), поезд – 28%, самолет – 26%, а 2% выбирают автобус.

Также владельцы питомцев рассказали, что им хотелось бы улучшить в правилах перевозки. Около половины (47%) респондентов не хотят разделения в поездке, 23% хотят лучшего отношения персонала к их питомцам, 14% заявили о желании появления дополнительных опций во время перевозки питомцев.

Опрос проводился на медиаресурсах Rambler&Co с 26 января по 1 февраля. Всего в исследовании приняли участие 32 721 интернет-пользователей.