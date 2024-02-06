Мэр Москвы сообщил о завершении строительства трех корпусов на площадке «Алабушево»

Первые три корпуса для высокотехнологичных предприятий ввели в эксплуатацию на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Он добавил, что в технопарке работают предприятия по производству микроэлектроники, лекарств, медоборудования и компьютерной технологии.

По словам Собянина, в технопарке создадут более тысячи рабочих мест, а около 80% площадей уже сданы в аренду.

Мэр отметил, что предприятия технопарка получат возможность получить статус резидента ОЭЗ и значительные налоговые льготы.

Также Собянин подчеркнул, что осенью 2026 года планируется сдача второй очереди проекта.

Ранее Собянин сообщил об открытии двух путепроводов в районе Калужского шоссе.