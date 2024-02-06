Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Военный вертолет разбился в Колумбии, есть выжившие

В Колумбии у границы с Панамой разбился вертолет Black Hawk, есть выжившие

close
100%
Cherie Diez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Колумбии вертолет Black Hawk десантно-штурмовой авиационной дивизии потерпел крушение на границе с Панамой. Об этом сообщает радиостанция Caracol.

Из семи человек на борту выжили трое, их госпитализировали. Авиакатастрофа произошла в департаменте Чоко.

«... трое военнослужащих, которые получили ранения, переведены в медицинские центры», — уточняется на сайте радиостанции.

До этого в колумбийской армии рассказали, что начата поисковая операция в департаменте Чоко после крушения вертолета десантно-штурмовой авиационной дивизии.

Отмечается, что командующий Луис Оспина распорядился оказать помощь пострадавшим и поддержать семьи пилотов и членов экипажа, которых не удалось спасти.

Год назад после падения военного вертолета UH-1в Колумбии два человека исчезли. Местные жители сообщили, что видели, как два человека выпрыгнули из вертолета, прежде чем он врезался в землю. Сам борт упал в джунгли, но обломок рулевого винта отбросило в населенный пункт, он приземлился на тротуар.

Ранее в Онежском озере нашли фрагменты вертолета Ми-8.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами