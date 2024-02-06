Военный вертолет разбился в Колумбии, есть выжившие

В Колумбии вертолет Black Hawk десантно-штурмовой авиационной дивизии потерпел крушение на границе с Панамой. Об этом сообщает радиостанция Caracol.

Из семи человек на борту выжили трое, их госпитализировали. Авиакатастрофа произошла в департаменте Чоко.

«... трое военнослужащих, которые получили ранения, переведены в медицинские центры», — уточняется на сайте радиостанции.

До этого в колумбийской армии рассказали, что начата поисковая операция в департаменте Чоко после крушения вертолета десантно-штурмовой авиационной дивизии.

Отмечается, что командующий Луис Оспина распорядился оказать помощь пострадавшим и поддержать семьи пилотов и членов экипажа, которых не удалось спасти.

Год назад после падения военного вертолета UH-1в Колумбии два человека исчезли. Местные жители сообщили, что видели, как два человека выпрыгнули из вертолета, прежде чем он врезался в землю. Сам борт упал в джунгли, но обломок рулевого винта отбросило в населенный пункт, он приземлился на тротуар.

Ранее в Онежском озере нашли фрагменты вертолета Ми-8.