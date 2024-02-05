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Трехлетний ребенок выпил стакан водки и впал в кому

«78.ru»: в Выборге ребенок впал в кому после стакана водки на дне рождения

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Ленобласти трехлетний ребенок отравился алкоголем на дне рождения подруги матери. Об этом сообщает «78.ru».

В Выборге полиция устанавливает обстоятельства отравления алкоголем трехлетнего ребенка. Мальчик находился на праздновании дня рождения вместе с матерью и случайно выпил стакан водки.

Ребенку стало плохо, его несколько раз вырвало, когда он потерял сознание, мать вызвала скорую помощь. К приезду медиков мальчик впал в кому, его состояние оценивается как тяжелое.

Установлено, что мальчик живет в квартире с безработной матерью, ее сожителем и старшим братом

Ранее двухлетний ребенок отравился уксусом в Ноябрьске.

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