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Жестокое избиение россиянкой сына на улице зафиксировала камера подъезда

В Татарстане мать жестоко избила сына на улице, прокуратура начала проверку

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Мария Иванова/Набережные Челны Онлайн/VK

В Набережных Челнах камера подъезда зафиксировала грубое обращение женщины с сыном. Видеозапись избиения матерью своего ребенка разместил паблик «Набережные Челны Онлайн» во «ВКонтакте».

На кадрах женщина тащит ребенка за капюшон комбинезона, ударяет его головой о землю, затем женщина продолжает питать сына ногами, находясь у входа в подъезд. Избивая, челнинка ругается на ребенка с использованием нецензурной брани.

Прокуратура Республики Татарстан начала проверку видеозаписи на предмет жестокого обращения с ребенком, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в СК Республики Алтай сообщили, что перед судом предстанет мать, избивавшая 13-летнюю дочь проводом.

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