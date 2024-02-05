Врач раскрыла, сколько сахара можно съедать в день

6 ложек сахара в чае или кофе можно считать безопасной суточной дозой. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина. При этом, по ее словам, сахаросодержащие продукты можно употреблять на уровне не более 10% от общей калорийности.

«Идеально, конечно, минимизировать потребление сладостей из-за их высокого содержания сахара, но если включать их в умеренных количествах в рамках здоровой и сбалансированной диеты, то это может быть приемлемо», — сказала Тананакина.

Она добавила, что с особой осторожностью нужно относиться к содержащим сахар напиткам, таким как лимонады и фруктовые соки.

Кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян до этого сообщил, что чипсы и копченые колбасы опаснее сахара и соли. Они то и дело присутствуют на столе россиян, но организму не нужны, подчеркнул врач.

Ранее диетолог рассказала о негативных последствиях интервального голодания.